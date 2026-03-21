برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دقة التحرك المصري وترسخ معادلة الأمن العربي المشترك

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تمثل تحركًا سياسيًا مدروسًا يعكس دقة التقدير المصري لمجريات الأوضاع الإقليمية، وحرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح حافظ أن هذه الزيارة تحمل في طياتها رسائل استراتيجية مهمة، في مقدمتها التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم استقرار الدول الشقيقة، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد سيادتها أو المساس بأمن شعوبها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادات البحرين والمملكة العربية السعودية عكست درجة عالية من التفاهم والتنسيق، بما يسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوترات التي تتطلب تحركًا عربيًا منسقًا وفاعلًا.

وأضاف أن تأكيد القيادة السياسية المصرية على أن أمن الخليج العربي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري؛ يعكس إدراكًا راسخًا لطبيعة الترابط الاستراتيجي بين الدول العربية، وضرورة العمل الجماعي للحفاظ على استقرار المنطقة.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن مصر تواصل أداء دورها المحوري كركيزة أساسية في تحقيق التوازن الإقليمي، من خلال تبني مقاربات تقوم على التهدئة واحتواء الأزمات، والدفع نحو الحلول السياسية التي تحفظ وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية.

ولفت إلى أن التحرك المصري في هذا التوقيت؛ يعزز من مكانة الدولة كقوة إقليمية رشيدة، قادرة على إدارة التحديات بحكمة، وبما يحقق مصالح الشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها.