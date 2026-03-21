الدفاع ليس محكما.. جيش الاحتلال يعترف بفشل اعتراض صاروخ إيراني سقط في ديمونا
سعيد الزغبي: مصر الدولة الوحيدة المقبولة من كافة الأطراف والقادرة على لعب دور الوساطة بمهارة
الترجي يحرز هدف التعادل في شباك الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
صور جديدة من خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي
في صراع البقاء.. تعادل مثير بين غزل المحلة والبنك الأهلي بالدوري
إعلامي يشيد بـ ديانج وتريزيجيه أمام الترجي التونسي
3 مرات في يوم واحد.. الذهب يفقد 185 جنيها من قيمته خلال ثاني أيام عيد الفطر
الأهلي والترجي التونسي| أمير هشام: شوط مثالي للأحمر في كل حاجة
الحبيب علي الجفري: الشيعة جزء أصيل من نسيج الوطن في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد
ليفانتي يفوز على ريال أوفييدو 4-2 في الدوري الإسباني
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دقة التحرك المصري وترسخ معادلة الأمن العربي المشترك
خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دقة التحرك المصري وترسخ معادلة الأمن العربي المشترك

النائب أحمد حافظ
النائب أحمد حافظ

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تمثل تحركًا سياسيًا مدروسًا يعكس دقة التقدير المصري لمجريات الأوضاع الإقليمية، وحرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح حافظ أن هذه الزيارة تحمل في طياتها رسائل استراتيجية مهمة، في مقدمتها التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم استقرار الدول الشقيقة، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد سيادتها أو المساس بأمن شعوبها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادات البحرين والمملكة العربية السعودية عكست درجة عالية من التفاهم والتنسيق، بما يسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوترات التي تتطلب تحركًا عربيًا منسقًا وفاعلًا.

وأضاف أن تأكيد القيادة السياسية المصرية على أن أمن الخليج العربي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري؛ يعكس إدراكًا راسخًا لطبيعة الترابط الاستراتيجي بين الدول العربية، وضرورة العمل الجماعي للحفاظ على استقرار المنطقة.

وشدد النائب أحمد حافظ على أن مصر تواصل أداء دورها المحوري كركيزة أساسية في تحقيق التوازن الإقليمي، من خلال تبني مقاربات تقوم على التهدئة واحتواء الأزمات، والدفع نحو الحلول السياسية التي تحفظ وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية.

ولفت إلى أن التحرك المصري في هذا التوقيت؛ يعزز من مكانة الدولة كقوة إقليمية رشيدة، قادرة على إدارة التحديات بحكمة، وبما يحقق مصالح الشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد