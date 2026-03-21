رد عملي على المشككين.. مجدي مرشد: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس ثبات مصر في دعم الأشقاء

قال الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجولة الخليجية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت السعودية والبحرين وقبلهما الإمارات وقطر؛ تؤكد مجددًا ثبات الموقف المصري الراسخ في دعم الدول العربية الشقيقة، حيث أن أمن الخليج جزء أصيل من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف مرشد، أن هذه التحركات تفند أي مزاعم أو شائعات يروجها المشككون حول موقف مصر من أشقائها العرب، مؤكّدًا أن المواقف المصرية تجاه أمن واستقرار دول الخليج “ثابتة عبر العصور”.

وأوضح مرشد أن الجولة شملت عدة دول خليجية، بدأت بزيارة الإمارات وقطر، ثم استكملها الرئيس السيسي بزيارة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في خطوة تعكس حرص مصر على التواصل المباشر مع الأشقاء العرب في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة تحديات وتوترات إقليمية متصاعدة.

وأشار مرشد إلى أن هذه الزيارات تعكس سياسة عملية للدولة المصرية، لا تقتصر على التصريحات، بل تتضمن خطوات فعلية على الأرض؛ لتعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك، ودعم وحدة الصف العربي، ومواجهة أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الجولة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء شراكات عربية قوية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسهم في حماية مصالح الدول العربية ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وختم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا لأشقائها العرب، وأن هذه التحركات تأتي ردًا عمليًا وواضحًا على كل من يشكك في ثبات الموقف المصري، مؤكّدًا أن القاهرة ملتزمة بدعم الأشقاء وحماية الأمن القومي العربي بكل الوسائل المتاحة