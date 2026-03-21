الجيل: زيارة السيسي للسعودية تُجسد دور مصر كعمود خيمة للأمن القومي العربي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للملكة العربية السعودية تجسد الدور الريادي لمصر كعمود خيمة للأمن القومي العربي، موضحًا أن هذه الجولة تعكس قدرة القيادة السياسية المصرية على التحرك السريع والفعال لتعزيز التنسيق المشترك، مما يساهم في خلق جبهة عربية متماسكة قادرة على ردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأضاف “محمود”، في بيان، أن استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسي في جدة تأكيد على خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، كونهما صمامي الأمان في المنطقة، وتأتي هذه اللقاءات في ظل تحديات إقليمية متزايدة، مما يجعل التنسيق الاستراتيجي ضرورة لا غنى عنها لضمان توازن القوى وحماية المكتسبات العربية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن زيارة الإمارات وقطر قبل المحطة السعودية تشير إلى رغبة مصرية في توحيد الرؤى العربية تجاه القضايا الكبرى، مما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة في منطقة الخليج العربي تتسم بأبعاد استراتيجية تتجاوز مجرد الزيارات البروتوكولية؛ فهي صياغة جديدة لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك في مواجهة تحديات إقليمية متزايدة.

ولفت إلى أن جولة الرئيس السيسي تؤسس لمرحلة الاعتماد المتبادل؛ فالدول الخليجية تدرك أن قوة مصر العسكرية هي الدرع الحامي، ومصر تدرك أن استقرار الخليج وازدهاره هو ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن المصري، موضحًا أن هذا التحرك يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن القرار العربي بات يخرج من عواصمه بتنسيق كامل، وأن زمن الاستفراد بكل دولة عربية على حدة قد انتهى.

وأشار إلى أن مصر تؤكد من خلال هذه الجولة رفضها التام لزعزعة استقرار الدول العربية عبر الميليشيات أو التهديدات الصاروخية.