تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أوساسونا يفوز على جيرونا بهدف في الدوري الإسباني
بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب دوري الأبطال
تفاصيل التحقيقات في مشاجرة جماهير الجيش المغربي والترجي التونسي بخان الخليلي
رد عملي على المشككين.. مجدي مرشد: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس ثبات مصر في دعم الأشقاء
الطقس .. استمرار تكاثر السحب واحتمالية سيول ببعض المحافظات بعد ساعات
تشيلسي يخسر بثلاثية من إيفرتون في الدوري الإنجليزي
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي
برسالة مؤثرة .. نانسي عجرم تهنئ والدتها بعيد الأم
أهالي الوادي الجديد يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام عيد الفطر
دفاع البحرين يعلن اعتراض 143 صاروخا و242 مسيرة إيرانية
إشارات خادشة.. القبض على سائق توك توك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس أركان الاحتلال يفجر مفاجأة: صاروخ إيران "دييجو جارسيا" صمم لاستهداف أوروبا وليس إسرائيل

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، بيانا مصورا تناول فيه تطورات الأوضاع الأمنية الإقليمية، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى خلال فترة عيد الفصح، في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات القادمة من إيران.

وحذر زامير من أن النظام الإيراني يشكل، على حد تعبيره، خطرًا يتجاوز حدود المنطقة ليصل إلى نطاق عالمي، مشيرًا إلى حادثة إطلاق صاروخ خلال الساعات الماضية باتجاه جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، والتي تتستخدم كقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال زامير في تصريحاته إن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات ثنائي المراحل، يقدر مداه بنحو 4000 كيلومتر، موضحًا أن هذا النوع من الصواريخ لا يعد مخصصًا لاستهداف إسرائيل بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل مدنًا أوروبية كبرى تقع ضمن نطاقه، مثل برلين وباريس وروما، ما يعكس بحسب قوله تحولًا في طبيعة التهديدات الاستراتيجية.

وأضاف أن امتلاك أنظمة وصفها بالمتطرفة لقدرات صاروخية متقدمة لا يهدد دولة بعينها فحسب، بل يشكل تهديدًا للأمن الدولي بأكمله، مشددًا على أن تجاهل هذه التهديدات أو التراخي في مواجهتها قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل.

واختتم زامير تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة، بقدراتها العسكرية الواسعة، تلعب دورًا محوريًا في حماية ما وصفه بـ"العالم الحر"، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها التطورات الإقليمية الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صور متداولة من حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

الذهب

أسعار الذهب تتراجع 10% وانخفاض العقود الآجلة وصعود الدولار

ترشيحاتنا

احتفالات عيد الفطرر المبارك بالمحافظات

احتفالا بعيد الفطر.. المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على الحدائق والمتنزهات

الاب المتوفى

بسبب تسريب الغاز.. تفاصيل وفاة 3 من أسرة واحدة بمحافظة المنوفية

امطار بالمحافظات

رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد