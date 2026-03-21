رئيس أركان الاحتلال يفجر مفاجأة: صاروخ إيران "دييجو جارسيا" صمم لاستهداف أوروبا وليس إسرائيل

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، بيانا مصورا تناول فيه تطورات الأوضاع الأمنية الإقليمية، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى خلال فترة عيد الفصح، في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات القادمة من إيران.

وحذر زامير من أن النظام الإيراني يشكل، على حد تعبيره، خطرًا يتجاوز حدود المنطقة ليصل إلى نطاق عالمي، مشيرًا إلى حادثة إطلاق صاروخ خلال الساعات الماضية باتجاه جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، والتي تتستخدم كقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال زامير في تصريحاته إن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات ثنائي المراحل، يقدر مداه بنحو 4000 كيلومتر، موضحًا أن هذا النوع من الصواريخ لا يعد مخصصًا لاستهداف إسرائيل بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل مدنًا أوروبية كبرى تقع ضمن نطاقه، مثل برلين وباريس وروما، ما يعكس بحسب قوله تحولًا في طبيعة التهديدات الاستراتيجية.

وأضاف أن امتلاك أنظمة وصفها بالمتطرفة لقدرات صاروخية متقدمة لا يهدد دولة بعينها فحسب، بل يشكل تهديدًا للأمن الدولي بأكمله، مشددًا على أن تجاهل هذه التهديدات أو التراخي في مواجهتها قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل.

واختتم زامير تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة، بقدراتها العسكرية الواسعة، تلعب دورًا محوريًا في حماية ما وصفه بـ"العالم الحر"، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها التطورات الإقليمية الأخيرة.