إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن كميات النفط الإيراني التي كانت محتجزة أو عالقة في عرض البحر قد تم استهلاكها وبيعها بالكامل، ولم يتبق منها شيء.

وأوضح قاليباف أن جميع الشحنات النفطية المتاحة في الأسواق البحرية جرى تصريفها بالكامل، مشيرًا إلى أن المخزون العائم من النفط الإيراني قد انتهى فعليًا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الحديث عن تداعيات رفع بعض القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، في وقت لا تزال فيه العقوبات الغربية قائمة، ما يحد من قدرة إيران على تصدير نفطها بشكل مباشر. وقد أدى ذلك إلى تسريع بيع أي كميات متاحة فور طرحها، في ظل ارتفاع الطلب العالمي وندرة المعروض.