مجموعة السبع: يجب وقف فوري لكل هجمات إيران وحماية الملاحة البحرية بما فيها مضيق هرمز

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن إدانتهم لما وصفوه بالهجمات الإيرانية "المتهورة"، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ خطوات لدعم استقرار إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، إلى جانب التشديد على ضرورة حماية الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وضم البيان وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا دعمهم للدول الشريكة في المنطقة في مواجهة ما وصفوه بالهجمات غير المبررة الصادرة عن إيران ووكلائها.

كما شدد البيان على إدانة شديدة للهجمات التي نُسبت إلى طهران، والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.