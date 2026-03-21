الطقس يتحسن قريبا.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء البرودة| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات خلال الفترة من السبت 21 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2026، مشيرة إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في سرعات الرياح خلال بداية الفترة.

وبحسب الهيئة، يشهد الطقس غدا الأحد أجواء باردة في الصباح الباكر، تميل إلى الدفء نهارا على معظم المناطق، بينما تعود البرودة خلال ساعات الليل، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، وخليج السويس، وخليج العقبة، وجنوب سيناء، وقد تمتد بشكل خفيف ومتقطع إلى بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبداية من يوم الإثنين 23 مارس، تتزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء، مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق جنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

أما شمال الصعيد، فتشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة لتتراوح العظمى بين 21 و24 درجة مئوية، بينما تسجل جنوب الصعيد أعلى القيم مع وصول الحرارة إلى 33 درجة مئوية مطلع الأسبوع، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا مع نهاية الفترة.

وأكدت الهيئة على أهمية متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية من العام.

ومع تحسن الأحوال الجوية تدريجيا، ينصح بالاستفادة من الأيام المشمسة والاعتدال النسبي في درجات الحرارة قبل عودة البرودة تدريجيا في نهاية الفترة.