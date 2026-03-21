توافد الآلاف من الأسر الغرباوية على الحدائق والملاهي ابتهاجا بعيد الفطر.. صور

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية استمرار حالة السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك، باصطحاب أطفالهم وذويهم إلى الملاهي والحدائق العامة للاستمتاع بأجواء الطقس المميز أثناء فعاليات إجازة عيد الفطر.

توجيهات محافظ الغربية

كان الغرباوية حرصوا على ركوب الخيل واللعب بألعاب الملاهي الترفيهية، فضلا عن ركوب مراكب النيل بفرعي النيل بدمياط ورشيد على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

فرحة عيد الفطر

كما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم وذويهم للاحتفال بعيد الفطر، بتوزيع البالونات وإعلاء رايات التكبير ابتهاجا بحلول عيد الفطر.

صلاة عيد الفطر

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، وسط آلاف المصلين من أهالي المحافظة، بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عز، ممثل الأمن الوطني، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مصافحة المواطنين

وحرص المحافظ على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظات الطيبة، ومؤكدًا أن العيد يُعد فرصة طيبة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ معاني التسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب الصلاة، قدّم المحافظ الهدايا التي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المبادرة المميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

دعم الأطفال ذوي الهمم

وقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي خالص التهاني لأهالي المحافظة وأجهزتها وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر الغالية ويمنحها دوام الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.