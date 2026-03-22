برلماني:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي

قال السعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، وتأكيد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد غنيم أن هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تسهم في توحيد الصف العربي وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وأضاف أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على دعم خطط التنمية في مصر وتعزيز فرص التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة.

وأشار غنيم، إلى أن القيادة المصرية حريصة دائمًا على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحافظ على استقرار المنطقة ويحقق مصالح شعوبها.