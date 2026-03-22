محافظ جنوب سيناء يزور وادي خريزة بشرم الشيخ ويستجيب لمطالب الأهالي

زار اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، تجمع وادي خريزة التابع لمدينة شرم الشيخ، في إطار حرص الدولة على التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف التجمعات والقرى.

رافقه في الزيارة كل من الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، حيث التقى المحافظ بالأهالي مباشرة للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وشهدت الزيارة عملية الذبح المباشر وتوزيع اللحوم على الأهالي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لإدخال البهجة على سكان

وأكد المحافظ التزام المحافظة بالاستجابة الفورية لمطالب الأهالي، خاصة فيما يتعلق بتقوية خدمات الاتصالات داخل القرية، باعتبارها شريانًا أساسيًا للتواصل اليومي مع الجهات المختلفة، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة للعمل على الحلول الفنية المناسبة بسرعة. كما أعلن عن خطة لإنشاء ملعب رياضي للشباب ليكون متنفسًا اجتماعيًا ورياضيًا لأبناء القرية، ودعم إجراءات تأسيس جمعية أهلية تمثل الأهالي، بما يسهم في تنظيم جهود التنمية داخل القرية بشكل مؤسسي وقانوني مستدام.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم التجمعات البدوية وتحسين مستوى الخدمات بها، مؤكّدًا استمرار زيارات كافة الوديان والتجمعات البدوية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق.