تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها

أعلنت فرح فؤاد الهاشم، ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، أنها مختلفة تمامًا عن والدها في كل شيء، مؤكدة أنها لا تمثل أيًا من مواقفه أو آرائه السياسية، ولا علاقة لها بما كتبه أو سيكتبه عن مصر أو أي شأن عربي آخر.

ووجهت الهاشم عبر حسابها على "فيسبوك"، رسالة وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ووصفته بـ "البطل العظيم الحكيم"، مؤكدة أنها تكتب لـ 120 مليون مصري لتعلن صراحة: "لا علاقة لي بوالدي البيولوجي فؤاد الهاشم وما كتبه عن مصر.. لا دخل لي بما سيكتبه من اليوم وحتى 300 سنة مقبلة".

واختتمت فرح رسالتها قائلة: “عاشت مصر”، مؤكدة حبها الكبير وتقديرها لمصر وشعبها الطيب.

كان الكاتب فؤاد الهاشم قد أثار مؤخراً غضب المصريين حيث زعم أن مصر تلتزم الصمت تجاه ما تتعرض له دول عربية من قصف.