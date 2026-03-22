مسئول أممي لـ جارديان: إسرائيل تسحق أونروا في غزة والعالم يتفرج في صمت

حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الوكالة باتت على وشك الانهيار، في ظل تداعيات الحرب في غزة وتصاعد التوترات في المنطقة، بما يهدد مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين واستقرار الإقليم.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة /جارديان/ البريطانية، قال لازاريني إن أونروا تعرضت خلال أكثر من عامين لهجمات جسدية وسياسية وقانونية غير مسبوقة، في الأراضي الفلسطينية، ما أوصلها إلى نقطة الانهيار وأدى إلى مخاطر جسيمة تهدد حقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن عدد موظفي الوكالة الذين قُتلوا في غزة تجاوز 390، إلى جانب إصابات واعتقالات وتعذيب، فضلا عن تدمير مئات المنشآت، في وقت اتخذت فيه إسرائيل إجراءات لإنهاء وجود أونروا، في القدس الشرقية.

واعتبر لازاريني أن ما تتعرض له الوكالة يمثل انتهاكا للقانون الدولي يجري دون مساءلة، بالتوازي مع حملة تضليل تهدف إلى تقويض مصداقيتها وتقليص الدعم الدولي لها، رغم استمرارها في تقديم خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم والمياه.

وأكد أن أونروا تؤدي دورا محوريا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن انهيارها سيؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي.



وانتقد تقاعس المجتمع الدولي، معتبرا أن الوكالة تحولت إلى ساحة صراع، وأن الفشل في الاستجابة وفق القانون الدولي أسهم في تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.

واختتم بالدعوة إلى تحرك فوري لحشد دعم سياسي ومالي واسع للحفاظ على الأونروا والدفاع عن القانون الدولي والتعددية