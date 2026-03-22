برلمانية: توطين زراعة السلع المستوردة ضرورة عاجلة لمواجهة تداعيات الحرب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك بشكل مدروس لتعزيز استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب الإيرانية، والتي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية.

وشددت العسيلي في تصريح خاص لـ«صدى البلد» على أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء أولوية قصوى للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد مصر على استيرادها، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في السلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأضافت أن توجيهات الدولة بدعم القطاع الزراعي والعمل على مدار الساعة لضمان استقراره تعكس رؤية استباقية لمواجهة الأزمات العالمية، لافتة إلى أن تعميق التصنيع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج.

وأوضحت أن تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل المتغيرات الدولية، مؤكدة أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الزراعية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن دعم المزارعين وتوفير الحوافز لهم سيكون له مردود مباشر على استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة.