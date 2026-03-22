ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

يُعد شاى الماتشا نوعًا من الشاى الاخضر ، وقد استُخدم لقرون في الصين واليابان. يتم تحضيره بإضافة مسحوق الماتشا إلى الماء الساخن وخفقه، مما يمنحه قوامًا كريميًا وطعمًا مميزًا يختلف عن باقي أنواع الشاي يمكن تناوله ساخنًا أو مثلجًا.

تعرف على فوائد شاى الماتشا ..

يساعد في الوقاية من السرطان:

تحتوي الماتشا على مركبات الكاتيشين وخاصة (EGCG)، والتي قد تساعد في حماية الخلايا من تلف الحمض النووي وإبطاء نمو الأورام.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا المركب قد يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.

يدعم صحة الأسنان:

قد يساعد مركب (EGCG) في تقليل نمو البكتيريا المسببة لتكوّن البلاك و تسوس الاسنان كما أظهرت إحدى الدراسات المعملية أن الماتشا قد تكون أكثر فاعلية في تقليل رائحة الفم الكريهة مقارنة ببعض الوسائل الأخرى مثل النعناع أو العلكة أو زيت بذور البقدونس، وقد تساهم أيضًا في تخفيف أعراض أمراض اللثة.

قد يقلل من الالتهابات:

تحتوي الماتشا على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يساهم في تقليل الالتهابات والوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

المصدر بولد سكاى