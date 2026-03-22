‏أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية
مسئول أممي لـ جارديان: إسرائيل تسحق أونروا في غزة والعالم يتفرج في صمت
الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة
تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوب إسرائيل
يجلب الألم والدمار للجميع.. الأوقاف: نحذر من مآلات التصعيد ومخططات هدم الدول
الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن
إيران تربط حرية الملاحة في هرمز بالسيادة وتتوعد واشنطن وتل أبيب
نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
أونكتاد: مصر تقود الكوميسا لطفرة تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي رغم التوترات الجيوساسية
الهجمات تتواصل على قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وسط تصاعد التوترات الأمنية
نتنياهو يقدم تقريرا أمنيا سريا إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست
الرئيس السيسي يستعرض نتائج جولته الخليجية في اتصال مع عاهل الأردن ويشددان على رفض العدوان على الدول الشقيقة

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة الملك عبدالله الثاني قدّم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيده الله على الشعبين المصري والأردني، وسائر الشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات. 

وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، موجّهًا التهنئة لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيًا للمملكة الأردنية دوام الاستقرار والنماء والازدهار.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن، وأهمية تكامل الجهود العربية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين. 

وفي هذا السياق، استعرض السيد الرئيس نتائج جولته الخليجية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت في إدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة وضرورة احترام سيادتها واستقرارها.

كما تناول الإتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن، حيث شدد الزعيمان على أهمية الحفاظ على زخم التعاون القائم في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل ما يشهده النظام الإقليمي من تحديات وتطورات متسارعة.
 

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

رضا عبد العال

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

احمد بلال

أحمد بلال: مافعله توروب ولاعبي الأهلي جريمة في حق النادي

ترشيحاتنا

نزلات البرد

الجو بيقلب فجأة.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد المتكررة

كحك

لو عامل دايت.. طريقة عمل كحك بدقيق الشوفان

تطويل الاظافر

لو عندك مناسبة.. طولي ضوافرك في 3 أيام بمكون واحد

بالصور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد