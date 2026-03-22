الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية

تطعيمات - ارشيفية
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان تواصل جهودها لحماية صحة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، من خلال تطبيق البروتوكول المحدث لتطعيمات التيتانوس، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات وقائية آمنة وفعّالة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأوضح أن هذا التحديث يستهدف الحد من الإصابة بمرض التيتانوس، خاصة في حالات الجروح والإصابات، مع ضمان توفير التطعيمات اللازمة بشكل فوري وآمن داخل جميع الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالسيدات الحوامل، حيث يُعد تطعيم التيتانوس خلال الحمل جزءًا أساسيًا من متابعة الحمل، ويتم إعطاؤه وفق جدول محدد بما يضمن حماية الأم والجنين من المخاطر الصحية المرتبطة بالمرض.

جميع التطعيمات متوفرة مجانًا

وأضاف المتحدث الرسمي أن جميع التطعيمات متوفرة مجانًا، ويتم تقديمها من خلال فرق طبية مدربة مع الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة صحية موثوقة وآمنة.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المواطنين، خاصة السيدات الحوامل، ضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية في حال التعرض لأي جروح أو إصابات، وكذلك الالتزام بمتابعة الحمل والحصول على التطعيمات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على الصحة العامة.

واختتم الدكتور حسام عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تحديث وتطوير البروتوكولات الطبية بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وزارة الصحة والسكان مرض التيتانوس التطعيمات السيدات الحوامل

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
