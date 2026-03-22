إسرائيل تصعّد في السويداء.. دمشق تواجه استفزازات لجرها إلى الحرب

كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل تسعى لإثارة التوتر في سوريا بهدف جرها إلى الصراع، من خلال تصعيد الأحداث في السويداء التي شهدت مؤخرا سلسلة حوادث أمنية، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.



وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت موجهة لتنفيذ أعمال عدوانية.



كما شنت إسرائيل سلسلة غارات يوم الجمعة استهدفت مواقع وبنى تحتية للجيش السوري جنوب البلاد، حيث أفادت مصادر محلية لتليفزيون سوريا أن الهجوم طال موقع كتيبة النقل السابق، والذي يُستخدم حاليا مقرا للمالية التابعة للفرقة 40 مقابل اللواء 12 في المدينة، وأسفر عن أضرار مادية بالموقع.



وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد خطير يشهده الشرق الأوسط منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير الماضي.