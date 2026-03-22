الأردن يدين اعتداءات المستوطنين ويحمل إسرائيل المسؤولية ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين، وآخرها الاعتداءات على عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحملت الوزارة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسئولية هذه الاعتداءات.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي - في بيان اليوم /الأحد/- رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من استمرار الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة واستمرار إجراءات التضييق على الفلسطينيين بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين المتطرفين الإرهابية التي تنذر بتفجر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.