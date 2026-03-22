إسرائيل تحت النار.. مقتل شخص بصاروخ من لبنان استهدف سيارة في الجليل

قتل شخص وأصيب آخر بجروح بالغة، اليوم الأحد إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على سيارتهما في منطقة مسغاف عام بالجليل شمال إسرائيل.





وأفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل شخص لم تعرف هويته بعد، إثر إصابة مركبة جراء سقوط صاروخ في منطقة الحدود بإصبع الجليل، كما اندلعت حرائق في عدد من المركبات.

وأكدت الشرطة أن قوات من لواء الشمال، بينها حرس الحدود وخبراء المتفجرات، تعمل في المكان، داعية الجمهور إلى الابتعاد عن مواقع السقوط وعدم لمس الشظايا.





كما أفادت القناة 12 بوقوع أضرار لحقت بمركبة في مسغاف عام، مشيرة إلى أن الحادث يرجح أنه نجم عن إطلاق نار من لبنان، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الحديث يدور عن صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله. وأوضحت تقارير أخرى أن شخصين أصيبا في مسغاف، أحدهما في حالة خطيرة للغاية، مع استمرار التحقق من نوع السلاح المستخدم.





و أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة استهدافات لتجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جبل وردة بمركبا، وتلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة، وخربة الكسيف، ومحيط معتقل الخيام، إضافة إلى مواقع أخرى بصليات صاروخية وقذائف مدفعية. بالتوازي، سجلت غارات إسرائيلية عدة طالت بلدات السلطانية والبازورية وحبوش ومشغرة والقطراني والريحان ومناطق في جنوب لبنان.