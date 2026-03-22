إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة معادية في اجواء طهران

أعلن الجيش الايراني اليوم الاحد، استهداف طائرة مسيرة معادية في اجواء طهران وإسقاطها.

وافادت وكالة تسنيم الإيرانية انه وخلال الساعات الماضية تم اسقاط طائرة مسيرة قتالية ومسلحة تابعة للعدو الصهيوني والامريكي في اجواء طهران قبل ان تتمكن من تنفيذ اية عملية في سماء طهران.

وبحسب الوكالة الإيرانية، انه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي والامريكي على ايران نجحت الدفاعات الجوية الايرانية في اسقاط 127 طائرة مسيرة متطورة للعدو.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى إثر سقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوب إسرائيل، بعد ساعات من تقارير عن إصابات في ديمونا، في إطار التصعيد والتطورات الميدانية الأخيرة.

أعلن مستشفى "سوروكا" جنوب إسرائيل اليوم الأحد، أنه استنفر طواقمه لعلاج أكثر من 170 مصابا عقب هجومي ديمونا و عراد.

وأعلن المستشفى أنه استقبل عشرات الجرحى عقب الهجومين الصاروخيين الليلة الماضية على ديمونا وعراد، حيث نقل من ديمونا 60 مصابا، بينهم طفل يبلغ 12 عاما بحالة خطيرة خضع لعملية جراحية، ورجل في العشرينات بحالة متوسطة، مع إدخال خمسة مصابين إلى أجنحة المستشفى.