إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة معادية في اجواء طهران
جيش الاحتلال يعلن مواصلة تنفيذ عمليات برية جنوب لبنان
اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنه بسبب المخدرات ببولاق الدكرور
إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف الإيراني على ديمونة وعراد إلى 175 شخصا
20 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
صلاة الضحى.. اغتنم فضلها وأدها الآن
تبطل صيام الست من شوال وتحرمك ثوابه .. الإفتاء تحذّر من 7 أفعال شائعة
غرف عمليات ونوبتجيات أمن وقطع الكهرباء..كيف يتم تأمين المدارس خلال إجازة العيد؟
ممثل إيران بالمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء الأعداء
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة بعد رصد صواريخ من إيران
«اللي بيحصل مهزلة».. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي
عقب هجومي ديمونا وعراد.. مستشفى "سوروكا" في إسرائيل يستقبل 170 مصابا
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصعيد خطير .. صاروخ عنقودي يضرب جنوب إسرائيل ويكشف ثغرات الدفاع الجوي

دمار في ديمونا بفعل الصواريخ الإيرانية
محمد على

أفادت صحف الاحتلال بسقوط صاروخ عنقودي إيراني استهدف منطقة تل أبيب الكبرى، ما أدى إلى انتشار واسع لشظاياه وذخيرته في منطقة حولون جنوب تل أبيب.

وفيما يتعلق بالضربات على جراد وديمونا، ذكرت صحف الاحتلال ارتفاع عدد المصابين جراء القصف إلى 175 مصابًا.

وأسفر قصف صاروخي باليستي إيراني عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 175 آخرين في جنوب الأراضي المحتلة، حيث استهدف مدينتي جراد وديمونا، بعد فشل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض صاروخين على الأقل.

وأفاد مسؤولون بإصابة 27 شخصًا على الأقل في ديمونا، بينهم مراهق أُصيب بجروح خطيرة نتيجة الشظايا. وفي جراد، أُصيب 68 شخصًا على الأقل، بينهم 10 في حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، بينما تلقى الباقون العلاج من إصابات طفيفة.

كما تم الإعلان عن حادثة إصابات جماعية في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، حيث استجابت فرق الطوارئ لعدة مواقع متضررة.

وقال إيلي بن، الرئيس التنفيذي لمنظمة «نجمة داود الحمراء»، إنه يُعتقد أن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين داخل مبانٍ متضررة في جراد، واصفًا المشهد بأنه «حدث ضخم»، مع وجود مخاوف بشأن مفقودين.

وبحسب التقييمات الأولية، فإن أحد الصواريخ -الذي يُعتقد أنه يحمل رأسًا حربيًا تقليديًا يزن عدة مئات من الكيلوجرامات (أكثر من 450 كيلوجرامًا)- سقط بين مبانٍ سكنية، ما تسبب في أضرار هيكلية واشتعال حرائق في العقارات المحيطة.

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت أن اصطدام الصاروخ وقع بعد ثوانٍ من تفعيل صفارات الإنذار، رغم عدم إمكانية التحقق من التوقيت بشكل مستقل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في الإخفاق في اعتراض الصاروخ الذي أصاب مدينة عراد، كما أطلقت قيادة الجبهة الداخلية تحقيقًا موازيًا في ملابسات الحادث.

وقال العميد إيفي ديفرين، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «عملت أنظمة الدفاع الجوي، لكنها لم تعترض الصاروخ. سنحقق في الحادث ونتعلم منه، وهذا ليس نوعًا خاصًا أو غير مألوف من الذخائر».

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

قطار يدهــ.ـس طفــ.ـلًا في برديس بسوهاج

أسوان مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية اليوم الأحد 22-3-2026

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

