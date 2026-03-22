سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد

استقر الجنيه الإسترليني في البنوك علي سعر إغلاق الأربعاء الماضي، أخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت من الخميس 19 مارس و تنتهي غدا الإثنين 23 مارس 2026 علي أن يستأنف العمل بالبنوك صباح بعد غدا الثلاثاء.
يستعرض "صدى البلد" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يناير 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:
سعر الشراء:69.88 جنيه
سعر البيع:70.12جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو:
سعر الشراء:69.88جنيه
سعر البيع:70.42جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:
سعر الشراء:69.80 جنيه
سعر البيع:70.07 جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:
سعر الشراء:69.77 جنيه
سعر البيع:70.07 جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي عند:
سعر الشراء:69.76جنيه
سعر البيع:70.06جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:
سعر الشراء:69.76جنيه
سعر البيع:70.011جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني لنحو:
سعر الشراء:69.74جنيه
سعر البيع:70.04جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة نحو:
سعر الشراء:69.71جنيه
سعر البيع:70.01جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك نحو:
سعر الشراء:69.71جنيه
سعر البيع:70.015جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:
سعر الشراء:69.68جنيه
سعر البيع:70.07جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك العربي الإفريقي الدولي لنحو:
سعر الشراء:69.62جنيه
سعر البيع:70.08جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلى نحو:
سعر الشراء:69.54جنيه
سعر البيع:70.42جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو:
سعر الشراء:69.43جنيه
سعر البيع:69.93جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:
سعر الشراء:69.29جنيه
سعر البيع:69.67جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:
سعر الشراء:69.22جنيه
سعر البيع:70.07جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي عند:
سعر الشراء:69.83جنيه
سعر البيع:70.03جنيه
أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأحد
69.88جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم
69.67جنيه للبيع
متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم
69.88جنيه