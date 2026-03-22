الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد

علياء فوزى

استقر الجنيه الإسترليني في البنوك علي سعر  إغلاق الأربعاء الماضي، أخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت من الخميس 19 مارس و تنتهي غدا الإثنين 23 مارس 2026 علي أن يستأنف العمل بالبنوك صباح بعد غدا الثلاثاء.

يستعرض "صدى البلد" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد 22 يناير 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:

سعر الشراء:69.88 جنيه 

سعر البيع:70.12جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر  نحو:

سعر الشراء:69.88جنيه

سعر البيع:70.42جنيه 

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:

سعر الشراء:69.80 جنيه

سعر البيع:70.07 جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء:69.77 جنيه

سعر البيع:70.07 جنيه 

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي عند:

سعر الشراء:69.76جنيه

سعر البيع:70.06جنيه 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:

سعر الشراء:69.76جنيه

سعر البيع:70.011جنيه 

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني لنحو: 

سعر الشراء:69.74جنيه

سعر البيع:70.04جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة نحو:

سعر الشراء:69.71جنيه

سعر البيع:70.01جنيه 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك نحو:

سعر الشراء:69.71جنيه

سعر البيع:70.015جنيه 

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:

سعر الشراء:69.68جنيه

سعر البيع:70.07جنيه 

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك العربي الإفريقي الدولي لنحو: 

سعر الشراء:69.62جنيه

سعر البيع:70.08جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلى نحو:

سعر الشراء:69.54جنيه

سعر البيع:70.42جنيه 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو:

سعر الشراء:69.43جنيه

سعر البيع:69.93جنيه 

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:  

سعر الشراء:69.29جنيه 

سعر البيع:69.67جنيه 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:

سعر الشراء:69.22جنيه 

سعر البيع:70.07جنيه 

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي عند:

سعر الشراء:69.83جنيه 

سعر البيع:70.03جنيه 

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأحد   

 69.88جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم  

 69.67جنيه للبيع 

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم

69.88جنيه 

سعر الجنيه الإسترليني متوسط سعر الجنيه الإسترليني الجنيه الإسترليني البنك الأهلي بنك مصر

