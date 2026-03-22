سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد

استقر الجنيه الإسترليني في البنوك علي سعر إغلاق الأربعاء الماضي، أخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت من الخميس 19 مارس و تنتهي غدا الإثنين 23 مارس 2026 علي أن يستأنف العمل بالبنوك صباح بعد غدا الثلاثاء.

يستعرض "صدى البلد" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يناير 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:

سعر الشراء:69.88 جنيه

سعر البيع:70.12جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو:

سعر الشراء:69.88جنيه

سعر البيع:70.42جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:

سعر الشراء:69.80 جنيه

سعر البيع:70.07 جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء:69.77 جنيه

سعر البيع:70.07 جنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي عند:

سعر الشراء:69.76جنيه

سعر البيع:70.06جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:

سعر الشراء:69.76جنيه

سعر البيع:70.011جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني لنحو:

سعر الشراء:69.74جنيه

سعر البيع:70.04جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة نحو:

سعر الشراء:69.71جنيه

سعر البيع:70.01جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك نحو:

سعر الشراء:69.71جنيه

سعر البيع:70.015جنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:

سعر الشراء:69.68جنيه

سعر البيع:70.07جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك العربي الإفريقي الدولي لنحو:

سعر الشراء:69.62جنيه

سعر البيع:70.08جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلى نحو:

سعر الشراء:69.54جنيه

سعر البيع:70.42جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو:

سعر الشراء:69.43جنيه

سعر البيع:69.93جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:

سعر الشراء:69.29جنيه

سعر البيع:69.67جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:

سعر الشراء:69.22جنيه

سعر البيع:70.07جنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي عند:

سعر الشراء:69.83جنيه

سعر البيع:70.03جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأحد

69.88جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم

69.67جنيه للبيع

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم

69.88جنيه