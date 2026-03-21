الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها

سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 21-3-2026 وذلك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك و احتفالات عيد الأم.

استقرار سعر العملات الأجنبية

وأظهر سعر الصرف الأجنبي استقراراً أمام الجنيه وفقًأ لآخر تحديثات العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيهًأ للشراء و 52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 60.34 جنيهًا للشراء و 60.51 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسرلتيني نحو 69.83 جنيهًا للشراء و 70.03 جنيهًأ للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 38.17 جنيهًا للشراء و 38.27 جنيهًا للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 8.07 جنيهًأ للشراء و 8.09 جنيهًأ للبيع.

الكرون النرويجي 

سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 5.44 جنيهًأ للشراء و 5.46 جنيهًأ للبيع.

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه 5.61 جنيهًا للشراء و5.63 جنيهًأ للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 66.53 جنيهًا للشراء و 66.71 جنيهًأ للبيع.

الـ100 ين ياباني 

وصل سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 32.88 جنيهًا للشراء و 32.97 جنيهًأ للبيع.

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الاسترالي 37.13 جنيهًا للشراء و 37.24 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 7.6 جنيهًا للشراء و 7.62 جنيهًا للبيع

ازالة تعدي
