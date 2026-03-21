52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-3-2026 وذلك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الأربعاء الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 52.19 جنيهًا للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.

وصل سعر ثاني أقل دولار 52.25 جنيهًا للشراء و 52.35 جنيهًأ للبيع في بنوك " البركة، الكويت الوطني،أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.27 جنيهًا للشراء و 52.37 جنيهًا للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،المصري لتنمية الصادرات".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول، التجارى الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.3 جنيهًا للشراء و52.4 جنيهًا للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.35 جنيهًا للشراء و 52.45 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك نكست.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.32 جنيهًا للشراء و 52.42 جنيهًا للبيع في بنكي سايب و HSBC.