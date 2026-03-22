طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل

أكد عضو لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني رحمدل باميري أنه تم تأمين مخزون يكفي لمدة عام من السلع الأساسية.

وقال باميري: "توزيع ونقل السلع الأساسية في البلاد مستمر دون أي عوائق، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال".





وأضاف أنه وفقا للخطط الموضوعة، تم تأمين مخزون استراتيجي يكفي لتوفير السلع الأساسية لمدة عام كامل.





وأشار إلى أن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) تعمل بتكاتف وتعاضد لضمان عدم تأثر حياة المواطنين اليومية ومعيشتهم بأي خلل.





وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.