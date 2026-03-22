الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكد عضو لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني رحمدل باميري أنه تم تأمين مخزون يكفي لمدة عام من السلع الأساسية.

وقال باميري: "توزيع ونقل السلع الأساسية في البلاد مستمر دون أي عوائق، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال".


 

وأضاف أنه وفقا للخطط الموضوعة، تم تأمين مخزون استراتيجي يكفي لتوفير السلع الأساسية لمدة عام كامل.


 

وأشار إلى أن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) تعمل بتكاتف وتعاضد لضمان عدم تأثر حياة المواطنين اليومية ومعيشتهم بأي خلل.


 

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتقصف أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

