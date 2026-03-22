استشهاد مواطن في غزة واعتقال طفلين وسقوط شظايا صواريخ بالضفة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب المحكمة القديمة بمنطقة جسر الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي الخليل بالضفة الغربية..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم طفلين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي رام الله ..أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخلي بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابة سنجل أمام المواطنين بالاتجاهين ما أدى إلى إعاقة حركتهم، وأغلقت بوابة ترمسعيا أمام الخارجين من البلدة.

كما سقطت، اليوم، شظايا صواريخ في بلدتي العبيدية والشواروة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية،بأن شظايا الصواريخ سقطت في أراض زراعية وقرب المنازل دون أن يبلغ عن إصابات، وتوجهت الجهات المختصة للوقوف على ذلك.