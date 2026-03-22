رأسية أراوخو تمنح برشلونة التقدم أمام رايو فاليكانو في الشوط الأول "فيديو"

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام رايو فاليكانو، في المواجهة المقامة على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف التقدم لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 23، عن طريق ضربة رأسية قوية من رونالد أراوخو، استغل بها عرضية متقنة ليضع الكرة في الشباك.

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية من برشلونة، الذي حاول فرض أسلوبه والضغط المبكر، في مقابل محاولات محدودة من رايو فاليكانو للعودة في النتيجة.

ودخل الفريق اللقاء بتشكيل ضم خوان جارسيا في حراسة المرمى، وأمامه جواو كانسيلو، باو كوبارسي، أراوخو، وجيرارد مارتن في خط الدفاع، بينما تواجد في الوسط مارك بيرنال، بيدري، وفيرمين لوبيز، مع ثلاثي هجومي مكون من لامين يامال، رافينها، وروبرت ليفاندوفسكي.