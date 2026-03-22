تصعيد بجنوب لبنان.. إخلاء في محيط جسر القاسمية بعد تهديدات إسرائيلية

أفاد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، ببدء تحركات ميدانية في جنوب لبنان عقب تهديدات إسرائيلية باستهداف البنية التحتية، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية باشرت إجراءات إخلاء في محيط جسر القاسمية تحسبًا لقصف محتمل.

وأوضح «سنجاب» أن قوات الأمن والأجهزة التنفيذية في الجنوب بدأت إخلاء المنطقة المحيطة بالجسر، بعد تلقي تحذيرات إسرائيلية باستهدافه خلال الفترة المقبلة، ما دفع السكان ومستخدمي الطريق إلى مغادرة المنطقة بشكل عاجل.

وأضاف أن جسر القاسمية يُعد من أهم الممرات الحيوية التي تربط شمال وجنوب الليطاني عبر الطريق الساحلي المؤدي إلى مدن وبلدات القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ما يجعل استهدافه المحتمل ذا تأثير مباشر على حركة التنقل والإمدادات.

وأشار إلى أن أي استهداف للجسر قد يؤدي إلى عزل مناطق واسعة مثل قضاء صور عن صيدا، ما قد يعرقل عمليات التنقل والنزوح ونقل المساعدات الإنسانية، في ظل تصاعد التوترات الميدانية في المنطقة.