الصحة اللبنانية: 4 شهداء و7 جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة اللبنانية، قال إن هناك 4 شهداء و7 جرحى بغارتين إسرائيليتين على بلدتي السلطانية والصوانة جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الشاباك أدت إلى مقتل من وصفته بأنه مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لحماس في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع شنت قواته هجوما في لبنان بتوجيه من جهاز الشاباك قضى على المدعو وليد محمد ديب، وهو مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لمنظمة حماس وكان يعمل على تمويل النشاطات العسكرية للمنظمة في لبنان.





وحسب البيان، فقد كان ديب مسؤولا عن تحويل الأموال إلى مختلف أقسام حماس في الضفة الغربية ولبنان ودول أخرى، كما كان مسؤولا عن تجنيد عناصر و"توجيه نشاطات إرهابية انطلاقا من سوريا ولبنان".





وكانت حماس نعت عضو دائرة العلاقات الوطنية في الخارج وليد محمد ديب (أبو خالد)، الذي قضي صباح الأربعاء الماضي إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة صيدا بجنوب لبنان.