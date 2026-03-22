وسط البلد وإدوارد يشعلون حفل عيد الفطر بنويبع .. صور

أحيا فريق "وسط البلد "و"زا جيبسيس" بقيادة الفنان إدوارد أضخم حفلات عيد الفطر داخل فيورد بمدينة نويبع بحضور عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية .

قام منظم الحفل المنتج ياسر الحريري باستقبال أعضاء فريق وسط البلد الفنان هاني عادل وأدهم السعيد، إسماعيل فوزي ، أحمد عمران ، أحمد عمر ، بوب وميزو .. و أجرى الفريق ال"بروفة"صباح ليلة الحفل.

وافتتح فريق وسط البلد فقرتهم بأغنيتهم الشهيرة "آه يا لالالي" وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور بعدها انطلقوا ليشعلوا الحفل بعدد كبير من أغانيهم التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفني الذي تخطي 25 عاما منها "شمس النهار"، "أنتيكا"، "كراكيب"، "مجنون"، "هيلا هوب"، و"روبابيكيا" .. وغيرها ممن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

بينما خطف الفنان إدوارد وفرقته "زا جيبسيس" الأنظار بفقرة غنائية استعراضية مميزة قدموا خلالها أغنيته الشهيرة “ليندا ليندا” التي اشاعات حالة كبيرة من البهجة بعدها قدموا عدد من اغاني الأفلام منها "قز قز كابوريا" من فيلمه "مهمة في فيلم قديم” و "انا أحسن مغني في مصر" من فيلم "كباريه"، "كاجولوه" لمحمد هنيدي و "شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح.

بالإضافة إلى اغنيته الأخيرة "عاجبني" وسط المزيد من تفاعل الجمهور .. واختتم الحفل بأغنية "أحسن ناس" لداليدا .

تقام حفلات عيد الفطر بفيورد نويبع من تنظيم المنتج ياسر الحريري وسط إستعدادات وتجهيزات لايف وترفيهية عالمية ومن المقرر ان يشارك فريق شارموفرز وفريق زا جيبسيس بقيادة الفنان إدوارد مساء اليوم باحياء ختام حفلات عيد الفطر بمدينة نويبع بمشاركة ال dj عمرو ساو.