الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومجموعة السبع تدعو للوقف الفوري للهجمات الإيرانية.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين





أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية تقلبات جوية وعواصف، مع نشاط قوي للرياح وهطول أمطار في أغلب المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اليوم سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، وأن الأمطار اليوم متفرقة وفرصها خفيفة.

ولفتت إلى أن بعض المحافظات شهدت أمطارًا رعدية، وأنه بسبب الأمطار في سيناء قد تتشكل بعض السيول.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم منخفضة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

جولة خليجية تحظى بتغطية إعلامية عالمية واسعة.. الرئيس السيسي: مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو يوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة أخوية إلى الإمارات وقطر والبحرين والسعودية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأبرزت وسائل إعلام وقنوات عربية ودولية تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد.

تأكيدات الرئيس جاءت خلال الزيارة الأخوية التي قام بها إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث استقبله في السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي البحرين استقبله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

يسرا اللوزي تكشف كواليس «كان يا ما كان»

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل «كان يا ما كان»، الذي حقق صدى واسعًا خلال عرضه في شهر رمضان، بمشاركة النجم ماجد الكدواني.

وتحدثت يسرا اللوزي عن طقوسها في العيد، مشيرة إلى حبها الشديد لتناول الكحك والغريبة رغم محاولتها الالتزام، لكنها لا تستطيع مقاومتهما، مؤكدة في الوقت ذاته أن التجمعات العائلية تمثل لها جانبًا مهمًا من أجواء العيد، كما أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل مع بداية شهر رمضان، وحرصت على توجيه تهنئة خاصة لحماتها، التي تعتبرها بمثابة والدتها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، أن العمل يناقش قضية الطلاق وتأثيرها على الأسرة، خاصة الأطفال، لافتة إلى أنها تعاطفت مع شخصية «داليا» منذ قراءة السيناريو، وأنها كانت تتمنى العمل مع ماجد الكدواني منذ سنوات، وهو ما تحقق أخيرًا من خلال هذا المشروع، إلى جانب تعاونها مع المخرج كريم العدل والمؤلفة شيرين دياب.

تناول كميات كبيرة من الكعك قد يصيبك بأزمات قلبية.. جمال شعبان يحذر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن شهر رمضان يترك أثرًا مختلفًا لدى كل شخص؛ فهناك من اكتسب منه التأمل والتدبر، وآخرون استطاعوا إنقاص أوزانهم والتخلص من الدهون الزائدة.

وحذر من الإفراط في تناول ما وصفه بـ"السموم البيضاء" خلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن العادات الغذائية في المناسبات لدى المصريين تعتمد بشكل كبير على الحلويات، وعلى رأسها كعك العيد، مما يستدعي الاعتدال في تناوله.

معبر رفح يشهد وصول دفعات من الجرحى الفلسطينيين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية

أفاد زياد قاسم مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بوصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين إلى الجانب المصري عبر معبر رفح، ضمن جهود الإجلاء الطبي المستمرة في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح «قاسم» أنه فور وصول الحالات يتم إجراء الكشف الطبي المبدئي من قبل فرق تابعة لوزارة الصحة المصرية، على أن يتم توزيع المصابين على مستشفيات شمال سيناء، ثم مستشفيات مدن القناة، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العاصمة القاهرة.

وأضاف أن المعبر شهد أيضًا استقبال دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية، في إطار استمرار التنسيق الطبي والإنساني بين الجانبين.



الشيتاني: فحص المقبلين على الزواج تحمي الأطفال في المستقبل

كشف الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن مبادرة المقبلين على الزواج تمكنت في 3 سنوات من فحص أكثر من 4.7 مليون شاب وفتاة.

وأضاف عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأرقام مشجعة ويجب تقديم الشكر لـ وزارة الصحة ولكل المسؤولين عن هذه المبادرة.

الأمراض الوراثية



ولفت إلى أن هذه الأرقام، كلما ارتفعت، كان لها دور في تكوين أسر بشكل جيد، وأن هذه الفحوصات تكتشف الأمراض الوراثية، وما يتم يهدف إلى حماية الأطفال في المستقبل.

وأشار إلى أن لدينا 10 ملايين حالة إعاقة بكل أشكالها، فهذه الفحوصات قد تقلل من هذه الأرقام، وأن الدولة تضع الإجراءات اللازمة لعمل هذه الفحوصات، والسبب في ذلك هو تقليل المشكلات التي تظهر بين الأطفال بعد الإنجاب.



نجدة الطفل: نعمل على مدار الـ 24 ساعة وفي أيام الإجازات

أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لخط نجدة الطفل، أن هناك خطًا ساخنًا لتلقي الشكاوى الخاصة بالأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف، وأن هذا الرقم هو 16000.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخط يعمل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك أيام الإجازات، وأن المجلس يستقبل أي شكاوى.

مجموعة السبع: ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات الإيرانية





عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مجموعة السبع، قالت ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات الإيرانية.

وأضافت أننا مستعدون لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، ومستعدون للإفراج عن مخزون النفط الذي حددته وكالة الطاقة الدولية.

شؤون الأسرة توضح معايير اختيار الأم المثالية بالمحافظات

أكدت الدكتورة نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة، أن اختيار الأمهات المثاليات يعتبر تشجيعًا للأمهات، وأن وزارة التضامن تقوم بهذه المهمة منذ نهاية شهر ديسمبر.



وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا العام تم التقدم من حوالي 598 سيدة من جميع المحافظات، من ضمنهم 499 سيدة انطبقت عليهم الشروط.

%30 زيادة في زوار حدائق الحيوان خلال عيد الفطر المبارك



أكد اللواء دكتور إبراهيم متولي رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، أن الإدارة نفذت خطة مكثفة لتطوير ورفع كفاءة حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ بداية شهر رمضان لضمان جاهزية الحدائق.

وأوضح متولي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن أعمال التطوير شملت تحسين البوابات ودورات المياه والمقاعد، إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء، ورش الحدائق ضد الحشرات، فضلًا عن دعم بعض الحدائق بحيوانات جديدة، مثل تزويد حديقة الشرقية بـ«بوني قزم»، وحديقة كفر الشيخ بأسد إفريقي، مع رفع كفاءة بيوت الزواحف.

برلمانية تعلن مفاجأة لـ 4000 موظف تم فصلهم بسبب التعاطي

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، أن بعض الموظفين تعرضوا لظلم نتيجة تطبيق القانون رقم 73 الخاص بفصل العامل حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بطلب إحاطة عقب تلقيها عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين المتضررين من تطبيق القانون.

وأشارت إلى أن القانون ينص على فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه، لكنها ترى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية سلبية، إذ إن ترك العامل دون مصدر دخل لا يُعد حلًا فعّالًا لمشكلة الإدمان.