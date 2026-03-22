تناول كميات كبيرة من الكعك قد يصيبك بأزمات قلبية.. جمال شعبان يحذر

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن شهر رمضان يترك أثرًا مختلفًا لدى كل شخص؛ فهناك من اكتسب منه التأمل والتدبر، وآخرون استطاعوا إنقاص أوزانهم والتخلص من الدهون الزائدة.

وحذر من الإفراط في تناول ما وصفه بـ"السموم البيضاء" خلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن العادات الغذائية في المناسبات لدى المصريين تعتمد بشكل كبير على الحلويات، وعلى رأسها كعك العيد، مما يستدعي الاعتدال في تناوله.

وأوضح أن مكونات الكعك مثل الدقيق الأبيض والسكر والدهون، رغم طعمها المحبب، قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

أزمات قلبية

وأشار إلى أنه لا يدعو إلى الامتناع التام عن تناول الكعك، بل يوصي بالاكتفاء بقطعة واحدة فقط، تجنبًا للإصابة بمشكلات صحية مثل ارتفاع الكوليسترول، وزيادة الدهون، والإصابة بالسكري من النوع الثاني، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى أزمات قلبية.

كما نبه إلى أن الإفراط في هذه الأطعمة قد يكون ضارًا بشكل كبير، مؤكدًا أهمية التوجه نحو الغذاء الصحي، مثل تناول السمك، والحلبة، والترمس، إلى جانب العصائر الطبيعية.



