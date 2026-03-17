جمال شعبان لمرضى القلب: 3 أشياء لازم تاخدها المسجد في العشر الأواخر

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، أن شهر رمضان الكريم سينتهى خلال أيام قليلة وناس كثيرة تجتهد في العبادة والصلاة والقيام ومن بينهم مرضى القلب.

تحذير لمرضى القلب

وأوضح جمال شعبان في مقطع فيديو على الفيس بوك أن المرضى الذين تكون لديهم عضلة القلب أقل من 35٪ يجب عليهم عدم الذهاب لصلاة التراويح والتهجد في المسجد لأنه يشكل خطورة عليهم بسبب المجهود الكبير.

خذ هذه الأشياء للمسجد

وأضاف جمال شعبان انه اذا كان مريض القلب مصمم على أداء العبادات في المسجد للحصول على ثواب العشر الاواخر من رمضان فيجب أن يأخذ معه الزبادي والمياه والتمر وتناولهم بين الصلوات والعبادات المختلفة والتوقف عند الشعور بالتعب.

ونصحهم جمال شعبان بعدم الضغط على نفسه في العبادة بشكل زائد لان ربنا رب قلوب ورحيم ومايرضاش انك تضر نفسك وان لبدنك عليك حق فالتزموا بالعبادة ولكن لاتقسوا على أنفسكم ببذل مجهود أكبر من قدراتكم الصحية ولاتتحمله عضلة القلب.