الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمانية تعلن مفاجأة لـ 4000 موظف تم فصلهم بسبب التعاطي

مجلس النواب
مجلس النواب
البهى عمرو

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، أن بعض الموظفين تعرضوا لظلم نتيجة تطبيق القانون رقم 73 الخاص بفصل العامل حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بطلب إحاطة عقب تلقيها عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين المتضررين من تطبيق القانون.

وأشارت إلى أن القانون ينص على فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه، لكنها ترى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية سلبية، إذ إن ترك العامل دون مصدر دخل لا يُعد حلًا فعّالًا لمشكلة الإدمان.

وأضافت أنه تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 1.5 مليون موظف، ثبت تعاطي نحو 4000 منهم، لافتة إلى أن هؤلاء تقدموا بتظلمات لإعادة التحليل عبر الطب الشرعي.

وكشفت أن صندوق مكافحة الإدمان رصد حالات اختلفت فيها نتائج التحاليل، حيث ثبت التعاطي في الفحص الأول، بينما جاءت النتيجة سلبية في الفحص الثاني، ما يثير تساؤلات حول دقة بعض النتائج.

وأوضحت أن الموظف المتضرر من الفصل يمكنه التقدم بطلب إلى لجنة القوى العاملة أو اللجوء إلى صندوق مكافحة الإدمان، مع تقديم المستندات المطلوبة.

كما أشارت إلى وجود توصية تقضي بمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة للعلاج لمدة 3 أشهر، مع صرف جزء من راتبه لأسرته، وتوجيه الجزء الآخر لتغطية تكلفة العلاج، على أن يُعاد تقييم حالته بعد ذلك.

وأكدت أن هذا المقترح يمثل إنذارًا أخيرًا، وفي حال ثبوت استمرار التعاطي بعد انتهاء فترة العلاج، يتم فصله نهائيًا من العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

صورة أرشيفية

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الحبيب علي الجفري

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

شيخ الأزهر

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

ترشيحاتنا

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

بالصور

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد