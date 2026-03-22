أجندة مزدحمة في انتظار البرلمان.. «النواب» يستأنف جلساته بعد عيد الفطر

تتجه الأنظار إلى مواعيد عودة النشاط البرلماني داخل مجلسي النواب والشيوخ ، وسط ترقب لاستكمال مناقشة عدد من الملفات والتشريعات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلسي النواب والشيوخ قد رفعا جلساتهما خلال شهر رمضان إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت في يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل 23 من الشهر نفسه.

مجلس النواب يحدد 29 مارس لاستئناف الجلسات

في هذا السياق، قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك عقب موافقة المجلس على 4 اتفاقيات دولية.

ودعا رئيس المجلس إلى عقد جلسة عامة جديدة يوم 29 مارس 2026، على أن تأتي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لاستئناف مناقشة جدول الأعمال واستكمال الأجندة التشريعية.

الشيوخ يرفع الجلسة ويحدد موعدًا لاحقًا

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع جلسة المجلس، مع تحديد موعد لانعقاد الجلسة المقبلة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ جلساته يوم الأحد الموافق 4 فبراير المقبل، في إطار استكمال دوره التشريعي والاستشاري.

أجندة مزدحمة في انتظار البرلمان

ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة البرلمانية خلال الفترة القادمة عددًا من القضايا الحيوية، التي تمس الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ما يضع على عاتق البرلمان مسؤولية كبيرة في مواصلة دوره التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.