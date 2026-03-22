نجدة الطفل: نعمل على مدار الـ 24 ساعة وفي أيام الإجازات

أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لخط نجدة الطفل، أن هناك خطًا ساخنًا لتلقي الشكاوى الخاصة بالأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف، وأن هذا الرقم هو 16000.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخط يعمل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك أيام الإجازات، وأن المجلس يستقبل أي شكاوى.

ولفت إلى أن التدخل يكون سريعًا من أجل حماية الطفل، وأن التعامل مع كل حالة يختلف حسب مستوى الخطر. وأوضح أنه إذا كان البلاغ يحتوي على عنف ضد الطفل، أو تعرض طفل للخطر في الشارع، يتم تحويل هذه البلاغات للنيابة العامة.

وأشار أيضًا إلى أنه إذا كان البلاغ يتعلق بالتوعية، فتقدم المشورة من المجلس، وهناك وحدة دعم نفسي تعمل ضمن المجلس لتقديم المساعدة اللازمة.