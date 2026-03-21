رئيسة القومي للطفولة والأمومة تتابع العمل بخط نجدة الطفل خلال أيام العيد

تابعت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سير العمل بخط نجدة الطفل (16000) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، وضمان التعامل الفوري مع البلاغات الواردة، في إطار حرص المجلس على حماية الأطفال وتوفير سبل الدعم لهم في مختلف الأوقات.

وتلقت رئيسة المجلس تقريرًا مفصلًا من مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل حول أداء الخط خلال أول أيام العيد، تضمن معدلات استقبال البلاغات وآليات التعامل معها، حيث استقبل الخط الساخن 1134 اتصالًا من المواطنين، كما سجل 53 بلاغًا تنوعت بين استشارات قانونية ونفسية، إلى جانب شكاوى تتعلق بتعريض أطفال للخطر.

وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة وسرعة، وإحالتها إلى الجهات الشريكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال الخطر أو الإهمال.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا دون توقف، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالأطفال، سواء من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم (16000)، أو عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، بما يسهم في سرعة الاستجابة والوصول إلى الحالات في الوقت المناسب.

كما تواصل وحدة الرصد والإعلام بخط نجدة الطفل عملها على مدار الساعة، لرصد ومتابعة أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتعامل الفوري معها.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية الدور المجتمعي في الإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، مشيرة إلى أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات والأفراد، لضمان توفير بيئة آمنة وداعمة لنشأة الأطفال.

ودعت رئيسة المجلس المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع خط نجدة الطفل للإبلاغ عن أي حالة تستدعي التدخل، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وفي إطار من المهنية والالتزام الكامل بحقوق الطفل.