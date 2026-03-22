يسرا اللوزي تكشف كواليس «كان يا ما كان»

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل «كان يا ما كان»، الذي حقق صدى واسعًا خلال عرضه في شهر رمضان، بمشاركة النجم ماجد الكدواني.

وتحدثت يسرا اللوزي عن طقوسها في العيد، مشيرة إلى حبها الشديد لتناول الكحك والغريبة رغم محاولتها الالتزام، لكنها لا تستطيع مقاومتهما، مؤكدة في الوقت ذاته أن التجمعات العائلية تمثل لها جانبًا مهمًا من أجواء العيد، كما أوضحت أنها انتهت من تصوير المسلسل مع بداية شهر رمضان، وحرصت على توجيه تهنئة خاصة لحماتها، التي تعتبرها بمثابة والدتها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، أن العمل يناقش قضية الطلاق وتأثيرها على الأسرة، خاصة الأطفال، لافتة إلى أنها تعاطفت مع شخصية «داليا» منذ قراءة السيناريو، وأنها كانت تتمنى العمل مع ماجد الكدواني منذ سنوات، وهو ما تحقق أخيرًا من خلال هذا المشروع، إلى جانب تعاونها مع المخرج كريم العدل والمؤلفة شيرين دياب.

وأضافت أن المسلسل ركّز على الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاق، مؤكدة أن تفاصيل الحياة الزوجية لا يدركها سوى الطرفين، كما أشارت إلى أنها لم تكن مقتنعة باسم المسلسل في البداية، حيث تم طرح أسماء بديلة، لكنها اقتنعت به لاحقًا.

وكشفت يسرا اللوزي أنها تلجأ إلى طبيب نفسي منذ سنوات بسبب التوتر، مؤكدة أن شخصيتها الحقيقية تختلف تمامًا عن الشخصية التي قدمتها في العمل.

وعلى الصعيد الشخصي، أعربت عن سعادتها بلقب «أم البنات»، موضحة أنها تحرص على تربيتهن بشكل جيد، رغم أنها تقيّم نفسها بـ7 من 10. كما أكدت أن الزواج في سن مبكرة كان له تأثير إيجابي على حياتها، مشددة على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين.

وفيما يتعلق برأيها في فقدان الشغف داخل العلاقة، أكدت أنها ستحزن لكنها ستحاول الحفاظ على العلاقة مع احترام قرار الطرف الآخر.

واختتمت حديثها بالكشف عن مشاركتها في فيلم «صقر وكناريا» مع شيكو ومحمد إمام، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تصويره، دون تحديد موعد طرحه حتى الآن.