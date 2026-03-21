بطلها ماجد الكدواني.. يسرا اللوزي تعلن عن أمنيتها الفنية

قالت النجمة يسرا اللوزي عن طقوس العيد لديها انها تعشق الكحك والغريبة في العيد وهو مش من المفروض تأكلهم بس لا تستطيع مقاومتهم ، ولمة العيلة وانا خلصت تصوير المسلسل في بداية رمضان ، وابعث برقية تهنئة لحماتي وهي امي الثانية.

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة تاني أيام العيد، النجم ماجد الكدواني والنجمة يسرا اللوزي، اللذان يحكيان أسرار وكواليس مسلسل "كان يا ما كان" الذي أثار ضجة كبيرة طوال أيام عرضه في رمضان.

وقام الدكتور عمرو الليثي بتكريم الفنانة يسرا اللوزي قائلا تقديراً من الشركة المتحدة وقناة الحياة وبرنامج واحد من الناس للفنانة المتميزة وقام بإهدائها درع التميز عن مسلسل “كان ياما كان ”.

وقالت يسرا اللوزي، خلال حلوله ضيفة ببرنامج واحد من الناس في سهرة خاصة بمناسبة عيد الاضحي ، وعرض عليا المسلي من الاستاذة شيرين دياب والمخرج كريم العدل ، ان المسلسل يناقش قضية مهمة جدا وهي الطلاق ومدي الضرر الذي يصيب الاولاد والأسرة ، ومن اول ما قرأت الورق وانا متعاطفة مع شخصية داليا والتي أجسدها . وانا من ضمن أحلامي الفنية ان اعمل مع الاستاذ والفنان الكبير ماجد الكدواني وقد تحقق الحلم ضمن احداث المسلسل ، ومنذ عشر سنوات وانا اتمني المشاركة معه في عمل فني وايضا المخرج كريم العدل والمؤلفة شيرين دياب وفريق عمل مميز.

وأضافت وحرصنا علي التركيز في المسلسل علي تأثير الطلاق علي الاولاد وايضاً الزوجة التي تسمع من كل الناس والمهم ان كل زوجين لا احد يعلم عن حياتهم شئ.

وعن اسم المسلسل "كان ياما كان " اجابت لم اكن احب هذا الاسم في البداية ووضعوا اسم بديل " " سنة اولي طلاق " وبعدها " الحب اللي كان " ، ومع أرقن حبيت اسم المسلسل ، وانا قدمت الدور بهذا الشكل نتيجة تراكم خبرات من مواقف حدثت لاشخاص في حياتي واستفدت منها ، وقضية الطلاق مشكلة كبيرة تهدد الاسرة المصرية والمجتمع بشكل عام وكانت هناك رؤية ضمن احداث المسلسل لتناولها بهذا الشكل

وتابعت انا بذهب الي طبيب نفسي منذ سنوات نتيجة توتر ولا يوجد اي تشابه بين شخصيتي الحقيقة وشخصية داليا باحداث المسلسل.