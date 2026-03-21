حزب الاتحاد: جولة الرئيس السيسي الخليجية تؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الخليجية

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت عددًا من الدول العربية الشقيقة (السعودية، الإمارات، قطر البحرين)،تمثل رسالة سياسية واضحة وقوية، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول الخليج، وتؤكد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، للرد على الحملات المغرضة التي تحاول النيل من طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأشقائها في الخليج، أو بث الشائعات التي تستهدف تعكير صفو هذه الروابط الراسخة، مؤكدًا أن الواقع العملي والتحركات السياسية على الأرض يكذبان تلك الادعاءات بشكل قاطع.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على أسس ثابتة من التعاون والتكامل والمصير المشترك، وهو ما يظهر جليًا في التنسيق المستمر بين القيادات السياسية، والتشاور الدائم بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وأضاف أن تحركات الرئيس السيسي تعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، وحرصًا واضحًا على توحيد الجهود العربية لمواجهتها، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي، لافتًا إلى أن أمن الخليج يظل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما شدد سيف على أن الزيارة تحمل في طياتها رسائل طمأنة ودعم للأشقاء، وتؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانب الدول العربية في مواجهة أي تهديدات، فضلًا عن تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

واختتم محمد سيف بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا ركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك، وأن قيادتها السياسية تتحرك بثبات وثقة لحماية المصالح الوطنية والقومية، وإفشال أي محاولات تستهدف الوقيعة بين الدول العربية الشقيقة.