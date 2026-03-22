شؤون الأسرة توضح معايير اختيار الأم المثالية بالمحافظات

أكدت الدكتورة نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة، أن اختيار الأمهات المثاليات يعتبر تشجيعًا للأمهات، وأن وزارة التضامن تقوم بهذه المهمة منذ نهاية شهر ديسمبر.

وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا العام تم التقدم من حوالي 598 سيدة من جميع المحافظات، من ضمنهم 499 سيدة انطبقت عليهم الشروط.

ولفتت إلى أنه من بين المتقدمات كان هناك 416 أم طبيعية، و25 أم بديلة، أي من قامت بتربية أولاد غيرها، أو من قامت بدور خالة أو عمة، وأن هناك 58 أم تقدمت لأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن معايير اختيار الأم المثالية تكون من خلال عرض تجارب هذه الأمهات على لجان من المديريات بالمحافظات، وبعد ذلك تُرسل التقارير للجنة المركزية، ليتم بعد ذلك اختيار أم مثالية على مستوى كل محافظة، وثلاث أمهات بديلات، وثلاث أمهات لأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت أن من معايير اختيار الأم المثالية أن تكون لديها قصة كفاح فريدة، وأن يكون بها عطاء للأسرة، وأن تكون الأم متعلمة، وألا يزيد عدد أطفالها عن ثلاثة، مع استثناء الأمهات من المحافظات الحدودية.