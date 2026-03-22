الأم المثالية زينب محمد سليمان: دموع الفرحة غمرتني وشعرت بمكافأة ربنا ليا

قالت الأم المثالية زينب محمد سليمان إنها حصلت على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية، وأن دموع الفرحة غمرتها وشعرت بأنها مكافأة من الله لها، وأن هذا التكريم يُعد تكريمًا من الله.

وأضافت الأم المثالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنها تزوجت في عمر 19 عامًا، وعاشت في بيت عائلة، وأنجبت 5 أبناء، وأن زوجها سافر إلى الخارج من أجل العمل وترك أبناءه في مراحل تعليمية مختلفة.

ولفتت إلى أن زوجها كان يأتي إلى القاهرة شهرًا واحدًا في العام، وأنها عملت على تربية أبنائها تربية صحيحة، وأن ابنتها الكبرى، بفضل الله، كانت متفوقة والتحقت بكلية الطب، وأن ابنها التحق بكلية الهندسة، وأن ابنتها الصغرى أيضًا التحقت بكلية الطب.

وأشارت إلى أن زوجها توفي، فاستكملت مع أبنائها رحلة التعليم حتى أصبح جميع أبنائها في كليات متفوقة.