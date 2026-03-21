نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية

تقدمت النائبة الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم لعام 2026، مؤكدة تقديرها العميق لدور الأم والمرأة في بناء المجتمع ودعم استقراره.

وأكدت شاهين في رسالتها أن كل امرأة تقدم العطاء في محيطها، سواء كانت أمًا أو أختًا أو زوجة أو ابنة أو زميلة، تستحق أن تُوصف بـ"الأم المثالية"، لما تبذله من جهد ومحبة واحتواء في مختلف الأدوار التي تقوم بها داخل الأسرة والمجتمع.

وخصت النائبة الأم بمكانة خاصة، مشيرة إلى عِظم دورها في التربية والتنشئة، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الجنة تحت أقدام الأمهات"، داعية الله أن يرحم كل أم رحلت، وأن يبارك في كل أم تواصل رسالتها في الحياة.

وأضافت أنها تهدي درع التكريم معنويًا لكل سيدة استطاعت أن تؤدي دورها بإخلاص في مجالها، وقدمت نموذجًا مشرفًا في العطاء دون انتظار مقابل، مؤكدة أن المرأة المصرية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.