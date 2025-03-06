المفاوضات السرية .. حماس تتفاوض على الإفراج عن رهائن أمريكيين وإسرائيليين|تفاصيل



أكد مسؤول في حركة حماس، أمس الأربعاء، إجراء اتصالات مباشرة مع الموفد الأمريكي، تناولت الإفراج عن رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول، الذي فضل حجب هويته، قوله: "تمت اتصالات وعقد لقاءان بشكل مباشر بين مسؤولين في حماس ومسؤولين أميركيين في الدوحة في الأيام الأخيرة، تركزت على مسألة الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من حملة الجنسية الأمريكية، وبعضهم أحياء، وبعضهم أموات".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أكد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة جاهزة لإطلاق جميع المحتجزين دفعة واحدة، بشرط وقف الحرب. وقال قاسم: "الحركة طرحت في كل لقاءاتها مع الأطراف المختلفة أن يفضي اتفاق تبادل الأسرى إلى إنهاء كامل للحرب على قطاع غزة".

وأضاف: "لذلك في المرحلة الثانية، التي كانت ستبدأ فيها المحادثات، كان المطلب الأساسي لحماس أن يتعهد الاحتلال بألا يعود للحرب على قطاع غزة، والوصول إلى وقف لإطلاق نار مستدام من خلال ترتيبات خاصة والانسحاب من القطاع، في مقابل عملية التبادل في المرحلة الثانية. هذا بالنسبة لنا أحد أهم ثوابت اتصالاتنا مع كل الأطراف".

وأكد قاسم أن "الهدف الرئيسي للاتفاق هو تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار"، مشددًا على أن "حماس لا يمكن أن تقبل بأقل من وقف مستدام لإطلاق النار. هدف حماس في كل تحركاتها هو التوصل إلى إنهاء كامل للحرب".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المباحثات مع حركة حماس متواصلة، دون الكشف عن تفاصيل.

ترامب يهدد حماس:

عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس، قائلًا: "أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا، وأعيدوا فورًا جثث جميع الذين قتلتموهم، وإلا ستكون النهاية لكم. فقط الأشخاص المرضى والمشوهون يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومشوهون!".

وأضاف ترامب: "أُرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول. لقد التقيت للتو الرهائن السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو تحذيري الأخير!".

وتابع: "إلى القادة: الآن هو الوقت لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم فرصة. ولأهالي غزة: مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا استمررتم في احتجاز الرهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!.. اتخذوا قرارًا ذكيًا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا ستواجهون الجحيم".



