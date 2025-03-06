أبرز مباريات اليوم الخميس 6-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 6-3-2025 عدد من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



آلكمار X توتنهام – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد X مانشستر يونايتد -7.45 مساء - beIN Sports HD 3

ستيوا بوخارست X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

فنربخشة التركي X جلاسكو رينجرز – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

فيكتورا بلزن X لاتسيو – 10 مساء - beIN Sports HD 1

أياكس الهولندي X آينتراخت فرانكفورت – 10 مساء - beIN Sports HD 3

روما X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 4

بودو جليمت X أولمبياكوس – 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



ريال بيتيس X فيتوريا جيماريش – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6

باناثينايكوس X فيورنتينا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8

كوبنهاجن X تشيلسي – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي



القادسية X الاتحاد – 9 مساء - SSC1 HD

الخلود X الفتح – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD

الوحدة X الرائد – 10 مساء - SSC EXTRA 2 SD