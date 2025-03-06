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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 6-3-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الخميس 6-3-2025 عدد من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.


مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آلكمار X توتنهام – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد X مانشستر يونايتد -7.45 مساء - beIN Sports HD 3

ستيوا بوخارست X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

فنربخشة التركي X جلاسكو رينجرز – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

فيكتورا بلزن X لاتسيو – 10 مساء - beIN Sports HD 1

أياكس الهولندي X آينتراخت فرانكفورت – 10 مساء - beIN Sports HD 3

روما X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 4

بودو جليمت X أولمبياكوس – 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X فيتوريا جيماريش – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6

باناثينايكوس X فيورنتينا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8

كوبنهاجن X تشيلسي – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية X الاتحاد – 9 مساء - SSC1 HD

الخلود X الفتح – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD

الوحدة X الرائد – 10 مساء - SSC EXTRA 2 SD

الدوري المصري الدوري الاسباني الدوري الانجليزي

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