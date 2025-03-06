أبرز مباريات اليوم الخميس 6-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 6-3-2025 عدد من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
آلكمار X توتنهام – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2
ريال سوسيداد X مانشستر يونايتد -7.45 مساء - beIN Sports HD 3
ستيوا بوخارست X ليون – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4
فنربخشة التركي X جلاسكو رينجرز – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1
فيكتورا بلزن X لاتسيو – 10 مساء - beIN Sports HD 1
أياكس الهولندي X آينتراخت فرانكفورت – 10 مساء - beIN Sports HD 3
روما X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 4
بودو جليمت X أولمبياكوس – 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X فيتوريا جيماريش – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6
باناثينايكوس X فيورنتينا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8
كوبنهاجن X تشيلسي – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية X الاتحاد – 9 مساء - SSC1 HD
الخلود X الفتح – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD
الوحدة X الرائد – 10 مساء - SSC EXTRA 2 SD