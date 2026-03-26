إلهام أبو الفتح
عروض مغرية تنتهي بصاحبها جوه الحبس | قصة صادمة بالتجمع .. والسر في التذكرة

رامي المهدي

في واحدة من الوقائع التي تكشف كيف يمكن أن تتحول أحلام بسيطة إلى معاناة، حيث سقط عدد من المواطنين ضحايا لعملية نصب، بعدما وثقوا في وعود زائفة بالحصول على تذاكر حفلات بأسعار مخفضة.

بدأت الحكاية عندما تلقى عدد من الشباب عروضًا مغرية عبر الإنترنت، تُوحي بفرصة حضور حفلات مميزة بأسعار أقل من المعتاد، بالنسبة لهم، كانت تلك فرصة للفرح وكسر روتين الحياة اليومية، فبادروا بالتواصل مع صاحب الإعلان، الذي بدا مقنعًا في حديثه ومنظمًا في طريقة عرضه.

 بمرور الوقت، طلب المتهم تحويل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن التذاكر سيتم تسليمها فور إتمام السداد، وبحسن نية، استجاب الضحايا، مدفوعين بالأمل في حضور تلك الفعاليات، لكن سرعان ما تحولت الفرحة إلى صدمة، بعدما اختفى المتهم ولم يفِ بوعوده.
 

لم يستسلم الضحايا، وتقدموا ببلاغات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي بدأت في تتبع خيوط الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء هذه العمليات شخص له سجل جنائي، اتخذ من الاحتيال الإلكتروني وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل نطاق قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وعُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، كشفت فحصها عن أدلة واضحة على نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 27 شريحة هاتف محمول كان يستخدمها في تنفيذ جرائمه والتخفي.
 

وأمام جهات التحقيق، لم يجد المتهم مفرًا من الاعتراف، حيث أقر بارتكاب 18 واقعة نصب بنفس الأسلوب، مستغلًا ثقة المواطنين ورغبتهم في الحصول على عروض مخفضة.

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
صحة الشرقية
صحة الشرقية
