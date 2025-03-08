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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يبحثان التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة
حسام الحارتي

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها مبادرة "تراك في الشارع"، التي تهدف إلى توفير مساحات آمنة لممارسة الرياضة في الشوارع والمناطق العامة.

كما تناول اللقاء بحث مجموعة من الأفكار الترويجية والتسويقية والرياضية التي تسهم في إحياء القاهرة وتعزيز النشاط الرياضي بها، وكذلك بيت شباب المنيل.

وأكد وزير الرياضة خلال الاجتماع أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتطوير المشروعات الرياضية التي تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج رياضية تتناسب مع احتياجات الشباب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الشباب والرياضة.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالطفرة التي شهدتها البنية التحتية للرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الدعم اللازم للشباب وتطوير المنشآت الرياضية.

وثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة في رعاية الموهوبين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لدعم المنظومة الشبابية والرياضية في العاصمة.

شهد اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام،  واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

ومن جانب الوزارة، السادة مساعدي الوزير: الدكتور ذكريا محيي الدين، والدكتور مصطفي مجدي، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للإستثمار والتمويل، الدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

محافظ القاهرة وزير الشباب والرياضة موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

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