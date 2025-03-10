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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكليف خالد فتحي برئاسة لجنة التخطيط الفنية بالأولمبية المصرية

خالد فتحي
خالد فتحي
حسن العمدة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تكليف كابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة لجنة التخطيط الفنية باللجنة الأولمبية.

يأتي هذا في إطار جهود اللجنة لوضع خطط استراتيجية فنية للفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في البطولات والدورات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وتهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إنجازات رياضية وميداليات تليق بمكانة مصر على الساحة الأولمبية، وتعزيز فرص الرياضيين المصريين في المنافسات الدولية.

كان المهندس ياسر إدريس قد فاز برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بالتزكية، وذلك بعد غلق باب الترشح رسميًا وعدم تقدم أي منافس، ليتم حسم المنصب بجانب خمسة مقاعد أخرى بالتزكية أيضًا.

وضمت قائمة الفائزين بالتزكية، المستشار محمد مصطفى النائب الأول للرئيس، الدكتور إسماعيل شاكر نائب الرئيس، اللواء حازم حسني السكرتير العام، محمد مطيع السكرتير العام المساعد، اللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

فيما تشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إقامتها يوم 25 أبريل المقبل، منافسة على مقاعد العضوية، حيث تقدم 10 مرشحين سيتم اختيار 8 من بينهم.

ويتنافس على منصب العضوية كل من محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، أيمن علي، اللواء مجدي اللوزي، خالد ديوان.

خالد فتحي ياسر ادريس اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية

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