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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدء تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي لدعم المنتخبات الوطنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
إسراء أشرف

 

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي في تطوير المنتخبات الوطنية، وذلك خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ المشروع، حيث أكد أن التحليلات الجينية تمثل أحد الأساليب الحديثة لتحسين الأداء الرياضي وفق أسس علمية دقيقة.

تناول الإجتماع، توظيف نتائج الجينوم الرياضي في مختلف الجوانب الرياضية، مثل التغذية، والتأهيل النفسي، وتحديد الأحمال التدريبية، والتحليل الحركي، بما يتوافق مع طبيعة كل رياضي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تطبيق المشروع على جميع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدراسات الجينية في إعداد الأبطال الرياضيين.

استخدام التحليلات الجينية لتطوير الأداء الرياضي وتحسين آليات الانتقاء وبرامج التغذية ومعدلات الأداء

ويسهم مشروع الجينوم الرياضي في تحسين آليات الانتقاء الرياضي، ووضع استراتيجيات تأهيل متخصصة، تضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء مع تقليل مخاطر الإصابات، مما يعزز قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في المحافل الدولية.

أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب

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