نائب رئيس حزب الاتحاد يشارك في حفل إفطار السفارة التركية بالقاهرة

شارك محمد الأمين، نائب رئيس حزب الاتحاد، في حفل إفطار السفارة التركية في القاهرة، والذي نُظم بحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

ونوه نائب رئيس حزب الاتحاد بأن العلاقات المصرية – التركية تحظى بخصوصية كبيرة، فهي متجذرة في عمق التاريخ، وقد تطورت على مدى العصور لتشكل واحدة من أهم العلاقات الثائية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الأهمية المحورية لعلاقة مصر وتركيا تنبع من دور البلدين في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

التقارب المصري التركي

ولفت "الأمين" إلى أن محمد الأمين إلى أن ما تمر به المنطقة حاليا يعزز من ضرورة التقارب المصري التركي والتوافق على الملفات الهامة التي تشغل المنطقة، سواء في منطقة القرن الإفريقي أو الشرق الأوسط.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى التعاون الاقتصادي الاستثنائي بين البلدين والذي تخطط كلتا الدولتين لوصوله إلى 15 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

حزب الاتحاد بالإسكندرية ينظم دورة رمضانية بمشاركة شبابية واسعة

نظّمت أمانة حزب الاتحاد بمحافظة الإسكندرية دورة رمضانية في كرة القدم تحت رعاية الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين الحزب،، بمشاركة عدد كبير من الفرق الشبابية من مختلف أحياء المحافظة. وأُقيمت فعاليات الدورة على ملاعب مفتوحة وسط حضور جماهيري لافت، حيث شهدت المباريات أجواء تنافسية وحماسية بين الفرق المتنافسة.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الحزب على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية خلال شهر رمضان المبارك، باعتبار الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز الروح الجماعية وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في المجتمع. كما تهدف المبادرة إلى توفير بيئة تنافسية صحية تستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي.

وأكدت د. ماجدة الهلباوي، أمينة الحزب بالإسكندرية أن تنظيم هذه الدورة الرمضانية يعكس التزام الحزب بخلق فرص تفاعلية للشباب، وتعزيز التواصل بينهم، مشيرة إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية والثقافية كجزء من استراتيجيته لدعم الشباب وتمكينهم.

وتأتي الدور الرمضانية في إطار توجيهات المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد لكافة الأمانات بتعزيز التواصل مع الشباب وتوسيع النشاطات.